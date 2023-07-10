ПАРИЖ, 10 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский является марионеткой Вашингтона, он отравляет жизнь почти всему миру, заявил французский политик, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино. "Чистое безумие": экс-советник Пентагона раскрыл правду о Зеленском

Ранее издание Euractiv сообщало, что Евросоюз и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна не планируют приглашать Зеленского на свой саммит. Более того, подчеркивало издание, лидеры стран СЕЛАК убрали все упоминания Украины из итогового документа.

Как напомнил Асселино, Зеленский получил приглашение на мероприятие от Испании, но отменил поездку в связи с позицией Латинской Америки. Французский политик, комментируя ситуацию, отметил в Twitter, что главы латиноамнериканских государств отказались видеть "марионетку США", отравляющую жизнь 90 процентам мира.

"Зеленский, конечно, планировал прийти и открыть шампанское на этом саммите, в то время как он обрек на гибель тысячи молодых украинцев ради прибыли США", — подчеркнул он.

По мнению Асселино, СЕЛАК "дали" Европе "дипломатическую пощечину", отбившись от ее попыток склонить континент на сторону Киева.