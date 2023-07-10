ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Помощники президента США Джо Байдена избегают встречаться с ним наедине из-за склонности лидера Белого дома кричать и выходить из себя, сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Подсадная утка: британцы набросились на Байдена за очередной ляп

По словам источников, Байден за закрытыми дверями поддается агрессии, гневу, вспыльчивости, может перейти на крик. Поэтому отмечают они, помощники американского лидера стараются не встречаться с ним наедине.

"Некоторые даже берут с собой напарников в качестве щита, чтобы не принимать удар целиком на себя", — приводит портал слова чиновников.

Как отмечает Axios, рассказы политиков о нападках Байдена составляют болееполный образ "доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки-авиаторы и мороженое".

Собеседники портала добавляют, что никто, ни старшие, ни младшие помощники, не чувствуют себя в безопасности рядом с президентом США.

По мнению источников, Байдену следовало бы показать такое поведение на публике, чтобы избиратели перестали сомневаться в его возможностях переизбраться на второй срок.