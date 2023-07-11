МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вбросы США о якобы "секретных переговорах" главы МИД России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции Вашингтона, заявила в программе "Большая игра" на Первом канале официальный представитель ведомства Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости. Захарова оценила реакцию Киева на расследование ЧП на Каховской ГЭС

"Это говорит об их, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима, который уже не знает, как докричаться до своих создателей, что если они в очередной раз не вольют дозу вооружений и финансов, то уже ничего не будет, это, конечно, большой проигрыш с их стороны", — отметила Захарова.

По ее словам, вбросы США о переговорах России с американскими чиновниками нужны, чтобы начать "виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек (переговоров — прим. ред.)"

При этом Захарова подчеркнула, что "эта интрига требует повышенного внимания, она не закончена, она будет идти по нарастающей".