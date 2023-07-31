МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Московский торговый центр «Времена года» возобновит работу 2 августа, сообщили корреспонденту РИА Недвижимость в пресс-службе торгового комплекса. Путин подписал закон о критериях вероятности ЧП на опасных предприятиях

Ранее сообщалось о продолжении работы ТЦ в штатном режиме 31 июля в понедельник.

Но открытие центра перенесли на среду, 2 августа, говорится в сообщении.

"Второго августа уже в полной мере заработает ", — заявила администрация торгового комплекса.