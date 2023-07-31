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Возобновление работы ТЦ "Времена года" перенесли на 2 августа
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Московский торговый центр «Времена года» возобновит работу 2 августа, сообщили корреспонденту РИА Недвижимость в пресс-службе торгового комплекса. Ранее сообщалось о продолжении... ПРАЙМ, 31.07.2023
общество , бизнес, новости, рф, тц "времена года", перенос открытия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Московский торговый центр «Времена года» возобновит работу 2 августа, сообщили корреспонденту РИА Недвижимость в пресс-службе торгового комплекса.
Ранее сообщалось о продолжении работы ТЦ в штатном режиме 31 июля в понедельник.
Но открытие центра перенесли на среду, 2 августа, говорится в сообщении.
"Второго августа уже в полной мере заработает ", — заявила администрация торгового комплекса.