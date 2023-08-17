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Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие значка "18+" в фильмах
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Мировой судья судебного участка московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие пометки "18+" на четырех фильмах, за... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , новости, россия, суд, штраф
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие пометки "18+" на четырех фильмах, за которые также был оштрафован "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде.
"Савиновский признан виновным в совершении административного правонарушения", — рассказала собеседница в интервью агенству.
Гендиректора уже штрафовали по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за отсутствие маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" — 2 августа и на 200 тысяч рублей.
Суд 15 августа оштрафовал "КиноПоиск" на 1 миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без плашки "18+".