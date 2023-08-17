МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие пометки "18+" на четырех фильмах, за которые также был оштрафован "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде. Суд оштрафовал Google за неудаление фейков об СВО с YouTube

"Савиновский признан виновным в совершении административного правонарушения", — рассказала собеседница в интервью агенству.

Гендиректора уже штрафовали по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за отсутствие маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" — 2 августа и на 200 тысяч рублей.

Суд 15 августа оштрафовал "КиноПоиск" на 1 миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без плашки "18+".