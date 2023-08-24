МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил Банк России. ЦБ раскрыл, сколько составляют накопления граждан на финансовом рынке

"В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей", — говорится в сообщении.

При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечает регулятор.

Кроме того, Банк России выявил более 8 тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.