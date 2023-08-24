2023-08-24T09:49:00+03:00
2023-08-24T10:21:27+03:00
2023-08-24T09:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230824/841559287.html
ЦБ оценил активность двух популярных видов мошенничества
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил... ПРАЙМ, 24.08.2023
новости, общество , россия, цб, мошенники
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230822/841546849.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил Банк России.
"В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей", — говорится в сообщении.
При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечает регулятор.
Кроме того, Банк России выявил более 8 тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.