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В России в августе выдали рекордную сумму ипотеки
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Выдача кредитов на покупку недвижимости в августе в России достигла рекордных 800 миллиардов рублей, что более чем на 20% превышает итоги июля, сообщается в пресс-службе ВТБ. "По... ПРАЙМ, 04.09.2023
общество , новости, россия, втб, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Выдача кредитов на покупку недвижимости в августе в России достигла рекордных 800 миллиардов рублей, что более чем на 20% превышает итоги июля, сообщается в пресс-службе ВТБ.
"По оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 миллиардов рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат "обогнал" пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам (первых в году — ред.) восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 триллиона рублей и превысили итог всего 2022 года", — говорится в сообщении.
Лидерами по объему выдачи ипотеки стали Москва и область (более 51,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (15 миллиардов), Татарстан (8,7 миллиарда). В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край (8,2 миллиарда) и Новосибирская область (5,3 миллиарда).
Основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита при этом достиг 5 миллионов рублей, более чем на 6% сократившись с начала года, заключили в банке.