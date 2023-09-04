МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Выдача кредитов на покупку недвижимости в августе в России достигла рекордных 800 миллиардов рублей, что более чем на 20% превышает итоги июля, сообщается в пресс-службе ВТБ. Wildberries запустил собственную образовательную платформу

"По оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 миллиардов рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат "обогнал" пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам (первых в году — ред.) восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 триллиона рублей и превысили итог всего 2022 года", — говорится в сообщении.

Лидерами по объему выдачи ипотеки стали Москва и область (более 51,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (15 миллиардов), Татарстан (8,7 миллиарда). В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край (8,2 миллиарда) и Новосибирская область (5,3 миллиарда).

Основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита при этом достиг 5 миллионов рублей, более чем на 6% сократившись с начала года, заключили в банке.