МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. После парламентских выборов Словакия может стать новым союзником России в Европе, заявил в статье для The Guardian обозреватель Джон Кампфнер. Запад в бешенстве: еще один союзник перешел к России, пишут СМИ

Он отмечает, что в Словакии 30 сентября пройдут парламентские выборы и, как показывают опросы общественного мнения, на сегодняшний день в предвыборной гонке лидирует партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо, и если его партия победит, то Фицо снова станет премьер-министром, а это "тот самый человек, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану, лидеру "альтернативных правых" в соседней Венгрии", говорится в статье.

"Одним словом, вскоре внутри Европейского Союза и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия", — предсказал Кампфнер.

По его словам, до сих пор Словакия "была одним из самых стойких поборников Киева", но в случае избрания Фицо "существует опасность того, что произойдет разворот на сто восемьдесят градусов и Владимиру Путину будет оказана поддержка".

Вместе с тем в статье приводится высказывание заместителя председателя партии Smer-SD Любоша Блахи, который, в частности, заявил, что он и его сторонники рассматривают украинский конфликт "как опосредованную войну Соединенных Штатов против России на украинской земле".

"О России и демократии здесь вовсе речь не идет. Здесь суть в том, чтобы Россия защищала свою культурную и национальную идентичность от всего этого либерального безумия, которым одержим Запад", — отметил Блаха.

Подытоживая, Кампфнер пишет, что "все это свидетельствует о том, насколько запутанной стала политика в самом сердце Европы и насколько подорвана здесь вера в либеральную демократию".