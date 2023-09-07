2023-09-07T11:42:38+03:00
2023-09-07T11:42:38+03:00
2023-09-07T11:42:38+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230907/841681060.html
Медведев высоко оценил качество электронных услуг в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Одно из главных отличий России от большинства развитых стран мира состоит в высоком уровне услуг, оказываемых россиянам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая... ПРАЙМ, 07.09.2023
общество , новости, россия, дмитрий медведев, электронные услуги
https://cdnn.1prime.ru/images/83929/56/839295611.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83929/56/839295611.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83929/56/839295610.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83929/56/839295610.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83929/55/839295598.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83929/55/839295598.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230829/841600906.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Одно из главных отличий России от большинства развитых стран мира состоит в высоком уровне услуг, оказываемых россиянам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
Политик отметил на совещании по социально-экономическому развитию и цифровизации государственных услуг в новых регионах, что в целом в России имеется очень неплохой опыт, отличающий ее от многих стран на планете. Этот опыт состоит в том, что услуги в электронной форме оказываются гораздо чаще и качественней, чем в большинстве других весьма развитых странах мира.
Он также заявил, что предстоит сделать очень многое, чтобы новые регионы также могли в высоком качестве получать госуслуги в электронном виде.