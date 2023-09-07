МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Одно из главных отличий России от большинства развитых стран мира состоит в высоком уровне услуг, оказываемых россиянам в электронной форме, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. В приложении "Госуслуги" теперь можно узнать больше информации о товарах

Политик отметил на совещании по социально-экономическому развитию и цифровизации государственных услуг в новых регионах, что в целом в России имеется очень неплохой опыт, отличающий ее от многих стран на планете. Этот опыт состоит в том, что услуги в электронной форме оказываются гораздо чаще и качественней, чем в большинстве других весьма развитых странах мира.

Он также заявил, что предстоит сделать очень многое, чтобы новые регионы также могли в высоком качестве получать госуслуги в электронном виде.