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В Чехии предрекли распад Украины
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Украине грозил развал после завершения конфликта, западные страны сильнее втянутся в кризис, заявил изданию Mysl Polska экс-глава чешской военной разведки генерал Андор Шандор... ПРАЙМ, 08.09.2023
общество , новости, украина, кризис, чехия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Украине грозил развал после завершения конфликта, западные страны сильнее втянутся в кризис, заявил изданию Mysl Polska экс-глава чешской военной разведки генерал Андор Шандор.
"На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела ввязываться, но в конце концов они это сделали. Боюсь, мы будем все больше втягиваться в этот конфликт", — сказал он.
Генерал также выразил несогласие с позицией Украины, которая заявляет, что "защищает Европу от русских".
По мнению Шандора, текущая ситуация рискует трансформироваться в замороженный конфликт, а сама Украина — распасться. При этом, добавил он, Россия останется "объединяющим фактором" для Центрально- и Восточноевропейского регионов.