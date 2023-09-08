МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Украине грозил развал после завершения конфликта, западные страны сильнее втянутся в кризис, заявил изданию Mysl Polska экс-глава чешской военной разведки генерал Андор Шандор. Хакеры атаковали серверы Национального банка Чехии

"На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела ввязываться, но в конце концов они это сделали. Боюсь, мы будем все больше втягиваться в этот конфликт", — сказал он.

Генерал также выразил несогласие с позицией Украины, которая заявляет, что "защищает Европу от русских".

По мнению Шандора, текущая ситуация рискует трансформироваться в замороженный конфликт, а сама Украина — распасться. При этом, добавил он, Россия останется "объединяющим фактором" для Центрально- и Восточноевропейского регионов.