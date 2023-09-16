ПРАГА, 16 сен — ПРАЙМ. В антиправительственном митинге 16 сентября в центре чешской столицы участвовали около 8-10 тысяч человек, заявило агентство ЧТК со ссылкой на данные полиции. В США началась первая за 88 лет забастовка работников автопрома

Организатором митинга под девизом "Чехия против правительства" на Вацлавской площади в Праге была непарламентская партия "Право. Уважение. Профессионализм" (ПУП).

"Главный оратор, лидер партии ПУП Индржих Райхл, обвинил кабмин в забвении интересов сограждан при проведении нынешних экономических реформ, которые, по его мнению, заставят чехов еще сильнее затянуть пояса. По словам Райхла, Чехия является единственной страной в Евросоюзе, экономика которой еще не вернулась на тот уровень, на котором была до пандемии COVID-19. Выступление лидера партии ПУП сопровождалось бурными аплодисментами собравшихся и частым скандированием слова "Отставка!", — передает агенство.

В свою очередь, глава небольшой Ассоциации самостоятельных профсоюзов Богумир Дуфек раскритиковал высокие цены на продукиы и призвал правительство в сотрудничестве с фирмами, которые производят или продают продукты, снизить цены. Одновременно Дуфек обвинил в слабой работе своего главного конкурента, лидера крупнейшей в стране Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулу.

По мнению еще одного оратора, адвоката Клары Самковой, ЕС сейчас находится в режиме распада. Также она надеется, что доживет до того времени, когда нынешний премьер Петр Фиала предстанет перед независимым судом за проводимую его правительством экономическую и международную политику.

После завершения выступлений ораторов несколько сотен участников митинга отправились в парк "Летна", где дебаты на политико-экономические темы продолжились в более неформальной обстановке, у лотков с пивом и сардельками.

Полицейский Ян Данек уточнил агентству, что митинг прошел практически без инцидентов, если не считать задержания одного мужчины.