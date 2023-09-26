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2023
https://1prime.ru/society/20230926/841822021.html
На Украине посетовали на нежелание НАТО вступать в конфликт с Россией
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НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией, посетовал секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. "Есть ли у стран НАТО сильное желание вступать в конфликт (ред.) с... ПРАЙМ, 26.09.2023
общество , новости, украина, россия, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией, посетовал секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.
"Есть ли у стран НАТО сильное желание вступать в конфликт (ред.) с Россией? Я этого не вижу", — пожаловался он.
Россия начала СВО в феврале прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".