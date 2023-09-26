МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией, посетовал секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. "Дорогое дело". Финны ощутили последствия вступления в НАТО

"Есть ли у стран НАТО сильное желание вступать в конфликт (ред.) с Россией? Я этого не вижу", — пожаловался он.

Россия начала СВО в феврале прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".