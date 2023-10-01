МОСКВА. 1 окт — ПРАЙМ. Значительная часть антироссийской одержимости левых в США связана с желанием отомстить за президентство Дональда Трампа, Украина не имеет к этому никакого отношения, заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс. США защищают только Украину, заявила конгрессвумен Грин

"Большая часть антироссийской одержимости левых не имеет ничего общего с Украиной. Это фантазия о мести за 2016 год", — написал политик в социальной сети X.

По его словам, Россию обвиняют в якобы помощи Дональду Трампу на выборах. Ради расплаты левые обескровят Украину, подчеркнул Вэнс.

В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.