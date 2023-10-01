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В США раскрыли причины антироссийской одержимости
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Значительная часть антироссийской одержимости левых в США связана с желанием отомстить за президентство Дональда Трампа, Украина не имеет к этому никакого отношения, заявил... ПРАЙМ, 01.10.2023
общество , новости, сша, россия, дональд трамп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА. 1 окт — ПРАЙМ. Значительная часть антироссийской одержимости левых в США связана с желанием отомстить за президентство Дональда Трампа, Украина не имеет к этому никакого отношения, заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс.
"Большая часть антироссийской одержимости левых не имеет ничего общего с Украиной. Это фантазия о мести за 2016 год", — написал политик в социальной сети X.
По его словам, Россию обвиняют в якобы помощи Дональду Трампу на выборах. Ради расплаты левые обескровят Украину, подчеркнул Вэнс.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.