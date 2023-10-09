ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — ПРАЙМ. Один гражданин России числится погибшим в Израиле после начала обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны. Российские операторы связи обнуляют плату за услуги в Израиле

"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан", — говорится в сообщении.

Ранее посольство России информировало о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться.

"Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам", — добавили в дипломатической миссии.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.