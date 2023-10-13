МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Рябков объяснил причину отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

"Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную Думу… Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной Думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник — 17 октября", — сказал он, пояснив при этом, что принятие указанного закона не означает выхода из ДВЗЯИ, в том числе денонсацию или приостановление действия, отметил политик.

По словам Слуцкого, Россия продолжит выполнять все свои обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.

"Но речь идет об обеспечении национальных интересов. Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет "зеркальным" ответом на позицию Соединённых Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора", — отметил он.