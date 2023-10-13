2023-10-13T14:13:03+03:00
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В ГД внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
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В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам, лидер ЛДПР... ПРАЙМ, 13.10.2023
общество , новости, россия, госдума, законопроект об отзыве ратификации двзяи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную Думу… Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной Думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник — 17 октября", — сказал он, пояснив при этом, что принятие указанного закона не означает выхода из ДВЗЯИ, в том числе денонсацию или приостановление действия, отметил политик.
По словам Слуцкого, Россия продолжит выполнять все свои обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.
"Но речь идет об обеспечении национальных интересов. Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет "зеркальным" ответом на позицию Соединённых Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора", — отметил он.