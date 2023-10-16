МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил президент США Джо Байден. ВОЗ призвала Израиль отменить приказ об эвакуации больниц в секторе Газа

"Я думаю, это было бы большой ошибкой", — заявил Байден в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, поддержал бы он оккупацию Израилем Газы.

Как заявил Байден, произошедшее в секторе Газа обострение связано с ХАМАС. "Я считаю, что крайние элементы ХАМАС не представляют всех палестинцев. И я думаю, для Израиля снова оккупировать Газу было бы ошибкой", — сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что уничтожить ХАМАС на юге и "Хезболлах" на севере — "необходимое требование".