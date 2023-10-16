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Байден высказался о перспективах оккупации сектора Газа Израилем
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Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил президент США Джо Байден. "Я думаю, это было бы большой ошибкой", — заявил Байден в интервью телеканалу CBS в ответ... ПРАЙМ, 16.10.2023
общество , новости, сша, джо байден, израиль, сектор газа, оккупация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил президент США Джо Байден.
"Я думаю, это было бы большой ошибкой", — заявил Байден в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, поддержал бы он оккупацию Израилем Газы.
Как заявил Байден, произошедшее в секторе Газа обострение связано с ХАМАС. "Я считаю, что крайние элементы ХАМАС не представляют всех палестинцев. И я думаю, для Израиля снова оккупировать Газу было бы ошибкой", — сказал Байден.
При этом он подчеркнул, что уничтожить ХАМАС на юге и "Хезболлах" на севере — "необходимое требование".