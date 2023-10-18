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2023
https://1prime.ru/society/20231018/842015816.html
Путин ответил на слова Байдена о поражении России на Украине
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Вашингтону следует забрать обратно свои вооружения, если он считает, что украинский конфликт "проигран Россией", заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай глава... ПРАЙМ, 18.10.2023
общество , новости, россия, украина, сша, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вашингтону следует забрать обратно свои вооружения, если он считает, что украинский конфликт "проигран Россией", заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства Владимир Путин.
"Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть (США — ред.) заберут назад ATACMS, все другое вооружение. Пусть садится за блины, приезжает к нам на чаепитие", — заявил президент.
Так Путин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена телеканалу СBS и высказанные им тезисы о том, что Вашингтон подвергает сомнению успех действий России на Украине.
Российский лидер также порекомендовал обратиться с вопросом в Вашингтон, отметив смехотворность заявления.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.