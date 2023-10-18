МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Вашингтону следует забрать обратно свои вооружения, если он считает, что украинский конфликт "проигран Россией", заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства Владимир Путин. Путин оценил последствия поставок ракет ATACMS Украине

"Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть (США — ред.) заберут назад ATACMS, все другое вооружение. Пусть садится за блины, приезжает к нам на чаепитие", — заявил президент.

Так Путин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена телеканалу СBS и высказанные им тезисы о том, что Вашингтон подвергает сомнению успех действий России на Украине.

Российский лидер также порекомендовал обратиться с вопросом в Вашингтон, отметив смехотворность заявления.

Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.