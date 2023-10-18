ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Главы арабских и мусульманских союзов в Америке осудили президента США Джо Байдена и его сотрудников за жестокие и беспечные слова поддержки Еврейскому государству в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico. Байден назвал сумму гуманитарной помощи США для сектора Газа

"Высокопоставленные арабско-американские и мусульманские лидеры упрекали администрацию Байдена в бесчувственной и даже безрассудной риторике", — указано в статье.

Как указывает издание, в понедельник 16 октября работники госдепартамента Соединенных Штатов обсудили по телефону с руководителями арабского и мусульманского сообществ в Америке. Последние беспокоились о позиции, который придерживается президент и его команда.

Более того, лидеры предупредили Вашингтон, что "демонизация палестинцев в Газе и арабского населения в целом" разжигает ненависть среди населения.

Правительство США с момента начала недавней войны в Израиле твердо решило помогать Израилю.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре принадлежит частично признанному государству Палестина.

Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.