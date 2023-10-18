МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глобальный юг обвинил Запад в двуличии из-за его решения поддержать израильское наступление в секторе Газа, пишет FT. "Израиль закрыл дверь перед лицом Зеленского". В Индии раскрыли, почему

Издание поясняет, что как только начался новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке, западные лидеры осудили ХАМАС и поддержали Израиль, но не учли, что некоторые развивающие страны посчитают это лицемерием, так как Запад не учел интересы двух миллионов трехсот тысяч палестинцев.

Автор статьи подчеркивает, что некоторые считают усилия, которые западные лидеры предпринимали для формирования единой точки зрения с Индией, Бразилией и Южной Африкой о конфликте на Украине, напрасными. Ведь развивающиеся страны давно поддерживают Палестину. Они полают, что та борется за самоопределение и противодействует глобальному господству США.

"На Ближнем Востоке у многих арабов сложилось прочное ощущение, что Соединенные Штаты и другие страны Запада никогда не призывали Израиль к ответу за его обращение с палестинцами, а также не обращали серьезного внимания на жестокие конфликты в Сирии, Йемене и Ливии", — пишет издание.

Американские лидеры незадолго до нападения ХАМАС призвали развивающие страны осудить действия России на Украине и заставить ее соблюдать Устав ООН и нормы международного права, напоминает автор материала.

В данный момент, как указывает статья, Западу предъявляют их же аргументы, требуя осудить ответное наступление Израиля на Газу, а также его решение лишить жителей сектора воды, электричества и топлива.

Иордания и Египет требуют, чтобы западные лидеры изменили свою позицию в отношении войны в Израиле.

"Если вы называете отключение воды, электричества на Украине и лишение украинского населения продовольствия преступлением, то вы должны говорить то же самое о Газе", — сказал один арабский руководитель.

В настоящее время они заметили некоторые перемены. В воскресенье 15 октября Евросоюз и Британия объявили об увеличении поставок помощи Газе. А президент США Джо Байден в среду 18 октября заявил, что выделит сектору Газа и Западному берегу реки Иордан гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов.

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