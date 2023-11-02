МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений. В СФ одобрили отмену уведомления Совета Европы о введении ЧС в России

Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее одобрили данную инициативу. На заседании было отмечено, что упомянутое предложение является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы.

Москва 16 марта прошлого года вышла из Совета Европы, а также Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.

Ранее в октябре Госдума приняла закон, который отменил необходимость России уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в стране военного и чрезвычайного положений.