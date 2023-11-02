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2023
https://1prime.ru/society/20231102/842156044.html
Путин отменил информирование Совета Европы о введении ЧС в России
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, в мире, россия, владимир путин, совет европы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении в России чрезвычайного или военного положений.
Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Конституционный комитет палаты и комитет по международным делам ранее одобрили данную инициативу. На заседании было отмечено, что упомянутое предложение является, скорее, "юридико-технической", так как Россия вышла из Совета Европы.
Москва 16 марта прошлого года вышла из Совета Европы, а также Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.
Ранее в октябре Госдума приняла закон, который отменил необходимость России уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в стране военного и чрезвычайного положений.