МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Болгарское правительство получило ценные указания от США за несколько дней до высылки российского корреспондента Александра Гацака из страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова раскрыла цель новых антироссийских санкций США

"Для того чтобы понять, что сподвигло Болгарию на, казалось бы, ничем не спровоцированную травлю корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, достаточно всего лишь изучить политическую хронику посольства США в Софии. Из нее мы узнаем, что буквально за несколько дней до скандальной истории с гонениями на репортера в страну с визитом прибыла замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Политик отмечает, что власти Софии получили ясные ЦУ ведения "публичной дипломатии", которые включают цензуру, высылку журналистов из России, а также запрет на свободу слова.

Также Захарова отметила, что Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти миллион долларов.

"Получается, что цена высылки российского корреспондента из страны по заокеанскому прейскуранту составляет 900 тысяч долларов. Лояльность Вашингтону — бесценна", — иронизирует Захарова.

Ранее поступила информация, что МИД Болгарии отозвал аккредитацию российского корреспондента Александра Гацака. В адрес журналиста поступили угрозы его экстрадиции. Россия в свою очередь призвала журналиста немедленно покинуть Софию в качестве ответной меры.