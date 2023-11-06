БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен исключила насильственное перемещение жителей сектора Газа за пределы анклава, а также постоянное присутствие в нем израильской армии. Боррель признал провал Евросоюза в решении палестино-израильского конфликта

В ходе заседания европейских послов в Брюсселе в понедельник фон дер Ляйен напомнила основные принципы урегулирования палестино-израильского конфликта, которые могут быть востребованы после окончания текущей острой фазы конфликта.

"Газа — это составная часть будущего палестинского государства… Не должно быть принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Это приведет к еще большей региональной дестабилизации… Не должно быть постоянной блокады Газы", — подчеркнула она.

При этом глава ЕК добавила, что "Газа больше не может быть безопасным прибежищем для террористов" и напомнила, что ХАМАС, которое в ЕС считают "террористическим", ранее после конфликтов активно восстанавливалось и вооружалось, и этого "не должно повториться"

По ее словам, сейчас обсуждаются "различные идеи, как это обеспечить, в том числе путем использования международных миротворческих сил под эгидой ООН". Блинкен назвал последствия попыток открыть "второй фронт" против Израиля

Фон дер Ляйен полагает, что ХАМАС больше не может управлять сектором Газа, должна быть только "одна палестинская администрация и одно палестинское государство".

При этом она отметила, что Китай "должен использовать свои возможности, влияние на ХАМАС и Иран, чтобы предотвратить разрастание конфликта".

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.