Глава ЕК исключила переселение жителейГазы и военное присутствие Израиля
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен исключила насильственное перемещение жителей сектора Газа за пределы анклава, а также постоянное присутствие в нем израильской армии.
В ходе заседания европейских послов в Брюсселе в понедельник фон дер Ляйен напомнила основные принципы урегулирования палестино-израильского конфликта, которые могут быть востребованы после окончания текущей острой фазы конфликта.
"Газа — это составная часть будущего палестинского государства… Не должно быть принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Это приведет к еще большей региональной дестабилизации… Не должно быть постоянной блокады Газы", — подчеркнула она.
При этом глава ЕК добавила, что "Газа больше не может быть безопасным прибежищем для террористов" и напомнила, что ХАМАС, которое в ЕС считают "террористическим", ранее после конфликтов активно восстанавливалось и вооружалось, и этого "не должно повториться"
По ее словам, сейчас обсуждаются "различные идеи, как это обеспечить, в том числе путем использования международных миротворческих сил под эгидой ООН".
Фон дер Ляйен полагает, что ХАМАС больше не может управлять сектором Газа, должна быть только "одна палестинская администрация и одно палестинское государство".
При этом она отметила, что Китай "должен использовать свои возможности, влияние на ХАМАС и Иран, чтобы предотвратить разрастание конфликта".
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/society/20231106/842182667.html