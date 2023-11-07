МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Дети помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова, который погиб в свой день рождения от разрыва гранаты, до сих пор остаются в больнице, сообщает украинское агентство УНН. На Украине раскрыли странные детали гибели помощника Залужного

По данным агентства, дочь находится в состоянии средней тяжести, но угрозы ее жизни нет. Состояние сына тяжелое, сегодня он перенес операцию, говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что Частяков погиб у себя дома при взрыве гранаты. Отмечается, что помощник главнокомандующего ВСУ вернулся с работы с подарками в честь прошедшего дня рождения. По данным МВД, сын Частякова взял в руки гранату, которая была среди подарков. Затем офицер забрал у ребенка боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.

"Страна.ua" сообщала, что погибший мог перепутать гранату с рюмкой, подумав, что это шутка и не настоящий боеприпас, а "рюмки специфической формы". Гранаты находились в "подарочном наборе", подаренном Частякову коллегой — полковником Тимченко, который впоследствии подтвердил, что посылка содержала бутылку виски Black Label и шесть гранат, отметило издание.