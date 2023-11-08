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https://1prime.ru/society/20231108/842211441.html
В США заявили, что средства на бюджетную поддержку Украины закончились
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Американские власти без новых ассигнований не могут больше продолжать бюджетную помощь Киеву, сообщил 8 ноября помощник главы американского Агентства по международному развитию... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , финансы, новости, сша, украина, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Американские власти без новых ассигнований не могут больше продолжать бюджетную помощь Киеву, сообщил 8 ноября помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.
"В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", — заявил Макки в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам.
Он уточнил варианты развития событий, если Конгресс США не одобрит допподдержку Украине: уменьшить количество получателей гуманитарной помощи на Украине на 75 процентов или полностью остановить программы гуманитарной помощи.