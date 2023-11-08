ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Американские власти без новых ассигнований не могут больше продолжать бюджетную помощь Киеву, сообщил 8 ноября помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки. ХАМАС призвало США не питать иллюзий по поводу контроля над Газой

"В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", — заявил Макки в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам.

Он уточнил варианты развития событий, если Конгресс США не одобрит допподдержку Украине: уменьшить количество получателей гуманитарной помощи на Украине на 75 процентов или полностью остановить программы гуманитарной помощи.