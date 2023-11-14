МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил несогласие с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина может войти в альянс без ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В конгрессе США назвали невыполнимое условие для "победы Украины"

Ранее издание Guardian сообщало, что Расмуссен выступил с предложением принять Украину в НАТО без этих территорий. По его мнению, объяснив это минимизацией угрозы конфликта между альянсом и Москвой. Расмуссен также отметил, что российско-украинский конфликт не окажется замороженным.

"Это мнение Андерса….Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", — заявил Ермак в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне и отметил, что для Киева очень важно взять территории Донбасса и Крыма.

Кроме того, глава офиса Владимира согласился с предположением ведущего, что идея Расмуссена может быть неосуществимой. "Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же (что идея неосуществима — ред.)", — добавил Ермак.

Президент России Владимир путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о включении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ранее в субъектах прошли референдумы о присоединении к России, по итогам которых "за" проголосовали от 87 до 99 процентов жителей.