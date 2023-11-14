МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский является примером "хромой утки", так как он исчерпал себя, как политика, а также устал от образа "героя-спасителя", заявил первый заместитель главы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

По словам Бондарева, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может составить конкуренцию нынешнему украинскому лидеру.

"Зеленский, безусловно, должен дать возможность провести выборы на Украине. Сейчас это основной посыл многих западных СМИ. Кроме того, подавляющее большинство из них считают, что лучше бы Зеленский не участвовал в выборах, или проиграл их. Идеальным и договороспособным кандидатом на пост президента Украины при этом считается главком, генерал (Валерий) Залужный", — сообщил сенатор в своем Telegram-канале.

Бондарев объяснил подобные настроения тем, что Зеленский часто появляется перед СМИ в одурманенном состоянии и не воспринимается как адекватный политик. Кроме того, он также отказывается вести переговоры с Россией, пока президент России Владимир Путин находится у власти, и не рассматривает территориальные уступки.

Сенатор подчеркнул, что Зеленскому следует уступить власть другому кандидату и дать возможность провести выборы, чтобы избежать свержения его военной хунтой.

"Он не настроен вести "войну до последнего украинца". Он пользуется популярностью в народе и уважением в войсках. США также делают на него ставку. Залужный вынужден будет пойти на переговоры с Россией, так как понимает, что в противном случае Украина исчезнет", — заметил политик.