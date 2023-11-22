СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине являются паникой и пусканием пыли в глаза, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Зеленский раскрыл детали "Майдана-3"

Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что Киев может обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию украинского конфликта и отметил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим.

Шеремет считает, что Зеленский сейчас не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия и его мнение не имеет абсолютно никакого значения.

"У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и ссыплет абсурдными измышлениями. Он находится у разбитого корыта, поэтому начинает методично пускать пыль в глаза, набивая себе цену", — сказал он РИА Новости.

По мнению Шеремета, дни Зеленского у власти сочтены, при этом Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР навсегда останутся территорией РФ, что бы ни говорили "украинские политические проходимцы и их кураторы". Он подчеркнул, что политическая карьера Зеленского подходит к концу, "наступает момент ответить перед украинским народом".

"Майдан съест своих же детей. Зеленский сегодня находится в тупиковом положении, брошенный западным союзниками. Никаких вступлений Украины в ЕС и НАТО не будет", — заключил Шеремет.