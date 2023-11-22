МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского в интервью британскому таблоиду The Sun о том, что военным не следует заниматься политикой, вызвало ответную реакцию и читателей китайского издания "Гуанча". Медведев усомнился в "покушениях" на Зеленского

Они задаются вопросом, почему тогда актеры вмешиваются в политику и считают, что Зеленский боится конкуренции.

По мнению некоторых читателей, если США скажут Зеленскому уйти, он освободит свое место, а другой президент на его месте не допустил бы нынешнего конфликта.

"Он все больше намекает на возможность государственного переворота на Украине", — заключили читатели.

В последнее время украинские и западные СМИ делают публикации о возможном конфликте между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Так, газета The Washington Post, отмечала, что последний пользуется огромной популярностью среди украинцев и может представлять для него угрозу, если решит начать политическую карьеру. СМИ считают одним из косвенных признаков конфликта недавние слова Залужного о тупике на поле боя, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.