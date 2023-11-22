БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Финские власти запросили в европейском пограничном агентстве Frontex дополнительно 60 сотрудников для усиления охраны границы с Россией, сообщила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Финляндия продолжит подготовку новых ограничений на границе с Россией

Кабмин Финляндии в связи с ухудшением ситуации с миграцией на границе с РФ принял решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми.

"Еврокомиссия находится в постоянном контакте с финскими властями. В настоящее время Финляндия запросила у Frontex дополнительную оперативную поддержку в ближайшие недели в виде 60 сотрудников. Ситуация развивается с каждым часом. Комиссия и ее ведомства готовы реагировать на ее изменение", — сказала Йоханссон в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

Кроме того, она в свойственной в последнее время европейским чиновникам манере бездоказательно обвинила Москву в "использовании мигрантов" и якобы намерении "дестабилизировать Евросоюз", а также высказала парламентариям свои ощущения от посещения границы с РФ. По ее словам, в прошлом году она побывала на пограничном переходе Нуйямаа, на самой протяженной границе с Россией среди всех стран-членов ЕС и воочию убедилась в приверженности Хельсинки защите границ и ценностей союза.

"И там я не только увидела, но и почувствовала, насколько близко находится Россия", — сказала она, после чего начала рассуждать о причинах вступления Финляндии в НАТО.

"Финские разведслужбы сообщают, что Россия рассматривает Финляндию как враждебное государство с момента ее вступления в НАТО в апреле. Но давайте вспомним, что Финляндия вступила в НАТО в результате неспровоцированного полномасштабного вторжения России на Украину в прошлом году. Сейчас Россия использует любые средства для дестабилизации нашего союза, наших государств-членов и наших соседей. Их цель: сломать наш единый фронт", — считает Йоханссон. Захарова заявила о готовности работать с Финляндией по вопросу границ

Она заверила евродепутатов, что принятые Хельсинки меры на границах с РФ не означают, что они отказываются принимать беженцев. По ее словам, финское правительство ясно дало понять, что уязвимые люди получат необходимую помощь.

"Возможность подать заявку на международную защиту гарантирована на двух других пунктах пересечения границы в Вартиусе и Салле", — пояснила Йоханссон, но не уточнила, что остающиеся пока открытыми КПП с Россией находятся на севере Финляндии, к примеру, КПП "Салла", расположен между Мурманской областью и Лапландией и работает всего несколько часов сутки.

Ранее РИА Новости в посольстве России в Хельсинки рассказали о решении правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы, это не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.

В Еврокомиссии, комментируя РИА Новости ситуацию на границе Финляндии с РФ, ранее заявили, что пограничное агентство ЕС Frontex помогает охранять восточные границы союза, включая финско-российскую границу. По словам представителя Еврокомиссии, всего на восточных границах ЕС до последнего времени находились 520 служащих Frontex, девять из них работают на финской границе вдоль границ с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.