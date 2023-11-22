МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Следующий год в России станет Годом семьи, следует из указа президента Владимира Путина, размещенного на сайте официальных публикаций правовых актов. Путин отметил значение фестиваля молодежи в Сочи

Отмечается, что целью мероприятия является популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

Согласно документу, правительство до 27 декабря образует оргкомитет по проведению Года семьи и утвердит его состав, а также обеспечит разработку и утверждение плана основных мероприятий и определит источники финансирования. Председателем организационного комитета будет вице-премьер России Татьяна Голикова.

Кроме того, региональным властям рекомендовано провести необходимые мероприятия в рамках Года семьи.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 22 ноября.

Год семьи в России также проводился в 2008 году.