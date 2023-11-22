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Путин постановил провести в России Год семьи
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Следующий год в России станет Годом семьи, следует из указа президента Владимира Путина, размещенного на сайте официальных публикаций правовых актов. Отмечается, что целью... ПРАЙМ, 22.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин, год семьи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Следующий год в России станет Годом семьи, следует из указа президента Владимира Путина, размещенного на сайте официальных публикаций правовых актов.
Отмечается, что целью мероприятия является популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.
Согласно документу, правительство до 27 декабря образует оргкомитет по проведению Года семьи и утвердит его состав, а также обеспечит разработку и утверждение плана основных мероприятий и определит источники финансирования. Председателем организационного комитета будет вице-премьер России Татьяна Голикова.
Кроме того, региональным властям рекомендовано провести необходимые мероприятия в рамках Года семьи.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 22 ноября.
Год семьи в России также проводился в 2008 году.