ДОХА, 23 ноя — ПРАЙМ. Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнется в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. В Израиле подсчитали, во сколько обойдется конфликт в Газе

По его словам, контакты со всеми сторонами и посредниками по перемирию прекращены, переданы списки тех, кто будет освобожден.

"Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16.00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей", — добавил аль-Ансари.

Всего посредники рассчитывают за четыре дня перемирия освободить из сектора Газа 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и 150 палестинских узников-женщин и детей.

Позднее ХАМАС подтвердил, что перемирие начнется в пятницу в указанное время.

"Перемирие вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в 7 часов утра", — сказано в заявлении движения.