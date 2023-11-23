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Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара
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Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнется в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), сообщил официальный представитель МИД... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт, перемирие в секторе газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОХА, 23 ноя — ПРАЙМ. Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнется в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
По его словам, контакты со всеми сторонами и посредниками по перемирию прекращены, переданы списки тех, кто будет освобожден.
"Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16.00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей", — добавил аль-Ансари.
Всего посредники рассчитывают за четыре дня перемирия освободить из сектора Газа 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и 150 палестинских узников-женщин и детей.
Позднее ХАМАС подтвердил, что перемирие начнется в пятницу в указанное время.
"Перемирие вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в 7 часов утра", — сказано в заявлении движения.