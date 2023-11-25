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Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской... ПРАЙМ, 25.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин, борис максудов, орден мужества
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал ""Россия", город Москва (посмертно)", — сказано в в документе.
Минобороны России сообщило в среду об ударе украинского беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. Журналист Владимир Соловьев сообщил в четверг, что Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.