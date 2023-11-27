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https://1prime.ru/society/20231127/842382213.html
Лавров опроверг заявления Запада о "завоевательских планах" России
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У России нет, не было и не будет агрессивных планов в отношении своих соседей, заявления на Западе об этом не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел страны... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, россия, сергей лавров, мид
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У России нет, не было и не будет агрессивных планов в отношении своих соседей, заявления на Западе об этом не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может", — подчеркнул глава МИД России.
В рамках международного форума "Примаковские чтения", министр отметил, что лично глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно заявлял, что Россия, если США не будут поддерживать Украину, победит и нападет на соседние страны. Остин, однако, не может не получать оценки экспертов Пентагона, в том числе наверняка понимающих происходящее на Украине, заключил министр.
Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — это ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики.