МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У России нет, не было и не будет агрессивных планов в отношении своих соседей, заявления на Западе об этом не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке

"Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может", — подчеркнул глава МИД России.

В рамках международного форума "Примаковские чтения", министр отметил, что лично глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно заявлял, что Россия, если США не будут поддерживать Украину, победит и нападет на соседние страны. Остин, однако, не может не получать оценки экспертов Пентагона, в том числе наверняка понимающих происходящее на Украине, заключил министр.

Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — это ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики.