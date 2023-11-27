МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из распоряжения правительства. Мишустин подписал правила финансирования СПГ-газификации Камчатки

"Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации", — говорится в документе.

Как добавили в Минфине, на должности замминистра Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики.

Чебескову 43 года. Он был назначен на должность директора департамента финансовой политики в 2020 году. До этого с 2013 по 2016 году занимал должность исполнительного директора в Инвестиционном банке ООО "ЮБиЭс Банк", затем с 2017 по 2020 года работал начальником управления, вице-президентом ВТБ.

В конце октября председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе.