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Чебескова назначили заместителем министра финансов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из распоряжения правительства... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, россия, министр финансов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из распоряжения правительства.
"Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации", — говорится в документе.
Как добавили в Минфине, на должности замминистра Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики.
Чебескову 43 года. Он был назначен на должность директора департамента финансовой политики в 2020 году. До этого с 2013 по 2016 году занимал должность исполнительного директора в Инвестиционном банке ООО "ЮБиЭс Банк", затем с 2017 по 2020 года работал начальником управления, вице-президентом ВТБ.
В конце октября председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе.