МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Борьба России за суверенитет носит национально-освободительный характер, любое вмешательство со стороны будет воспринято как враждебное, заявил президент России Владимир Путин. Путин выступит в рамках пленарной сессии форума "Россия зовет"

Глава государства во вторник, 28 ноября, выступил на Всемирном русском народном Соборе.

"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит, без всякого преувеличения, национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной цивилизацией", — отметил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что любое вмешательство со стороны, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт воспринимаются в качестве враждебных действий против России, на которые страна незамедлительно ответит.

"Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках", — добавил Путин.

По словам главы государства, Россия является большой и многоликой страной, и это многообразие культур, традиций и обычаев является силой и огромным конкурентным преимуществом для страны.