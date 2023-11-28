Путин: наша битва за суверенитет носит национально освободительный характер
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Борьба России за суверенитет носит национально-освободительный характер, любое вмешательство со стороны будет воспринято как враждебное, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник, 28 ноября, выступил на Всемирном русском народном Соборе.
"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит, без всякого преувеличения, национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной цивилизацией", — отметил российский лидер.
Президент также подчеркнул, что любое вмешательство со стороны, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт воспринимаются в качестве враждебных действий против России, на которые страна незамедлительно ответит.
"Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках", — добавил Путин.
По словам главы государства, Россия является большой и многоликой страной, и это многообразие культур, традиций и обычаев является силой и огромным конкурентным преимуществом для страны.
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