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Признания Арахамии доказывают марионеточность Киева, завила Захарова
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Признание депутата Верховной рады Давида Арахамии о переговорах России и Украины показали зависимость режима Владимира Зеленского от Запада, заявила официальный представитель МИД... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, мария захарова, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Признание депутата Верховной рады Давида Арахамии о переговорах России и Украины показали зависимость режима Владимира Зеленского от Запада, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Арахамия заявлял, что СВО могла бы завершиться весной прошлого года, однако Киев по призыву тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона "ничего не подписывать" оказался от переговоров.
"Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского", — сказала Захарова.
По ее словам, эти заявления также показали "полную зависимость (киевского режима — ред.) от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится".
Минобороны России в апреле прошлого года заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной украинской провокацией.