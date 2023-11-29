МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Признание депутата Верховной рады Давида Арахамии о переговорах России и Украины показали зависимость режима Владимира Зеленского от Запада, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Захарова прокомментировала видео, где Сунак "не умеет" работать с молотком

Арахамия заявлял, что СВО могла бы завершиться весной прошлого года, однако Киев по призыву тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона "ничего не подписывать" оказался от переговоров.

"Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского", — сказала Захарова.

По ее словам, эти заявления также показали "полную зависимость (киевского режима — ред.) от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится".

Минобороны России в апреле прошлого года заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются очередной украинской провокацией.