МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры в попытке достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, сообщает телеканал NBC News. Кандидат Рамасвами заявил, что в конгрессе США открылся ящик Пандоры

"Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений", — говорится в публикации со ссылкой на представителей конгресса.

Как сообщается, все попытки политических оппонентов договориться завершились "глубокими разногласиями".

"Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс по разумному предложению, которое может быть принято", — цитирует телеканал одного из собеседников, близких к обсуждениям.

На этом фоне лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер подверг критике политических противников, указав, что их запросы "продиктованы" бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"Мы желаем пойти на уступки, но мы не станем ходить кругами, если республиканцы не заинтересованы во встрече на полпути", — заявил он.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что сенат США может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями. В ноябре Шумер сообщил, что сенат проведет голосование 4 декабря.

Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.

Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о целях и дальнейшем плане действий по Украине.

Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.