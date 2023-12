МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фраза главы МИД России Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое", произнесенная в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье, была адресована фотографу от организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "А она была?" Захарова оценила дискуссию об исключении России из ОБСЕ

Ранее Лавров во время заседания СМИД ОБСЕ 30 ноября прервал свое выступление фразой "Can you leave me alone, please" (пер. с англ. —"Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста"). Однако, во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику.

Захарова подчеркнула, что западные страны используют эту фразу как "лозунг" и "мем", пытаясь продемонстрировать изоляцию России. Кроме того, она упомянула, что ряд журналистов воспользовался случаем, создавая фейк, в котором использовалась фотография министров ОБСЕ без Лаврова.

Визит в Северную Македонию стал первой поездкой главы внешнеполитического ведомства России в Европу с начала конфликта на Украине. Из-за участия Лаврова в заседании, министры иностранных дел Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии бойкотировали мероприятие.