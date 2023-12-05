2023-12-05T09:20:00+03:00
2023-12-05T09:28:51+03:00
2023-12-05T09:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231205/842457396.html
Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Фраза главы МИД России Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое", произнесенная в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, в мире, россия, мид, обсе
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/38/842423822.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/38/842423822.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/38/842423821.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/38/842423821.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/38/842423809.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/38/842423809.jpg
https://1prime.ru/global/20231201/842437143.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фраза главы МИД России Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое", произнесенная в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье, была адресована фотографу от организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее Лавров во время заседания СМИД ОБСЕ 30 ноября прервал свое выступление фразой "Can you leave me alone, please" (пер. с англ. —"Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста"). Однако, во время трансляции мероприятия не было понятно, кому министр адресовал эту реплику.
Захарова подчеркнула, что западные страны используют эту фразу как "лозунг" и "мем", пытаясь продемонстрировать изоляцию России. Кроме того, она упомянула, что ряд журналистов воспользовался случаем, создавая фейк, в котором использовалась фотография министров ОБСЕ без Лаврова.
Визит в Северную Македонию стал первой поездкой главы внешнеполитического ведомства России в Европу с начала конфликта на Украине. Из-за участия Лаврова в заседании, министры иностранных дел Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии бойкотировали мероприятие.