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Путин стал претендентом на звание человека года
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Президент России Владимир Путин вошел в список претендентов на звание человека года, написал в понедельник американский журнал Time. Согласно материалу, всего определено девять... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, в мире, россия, владимир путин, человек года
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вошел в список претендентов на звание человека года, написал в понедельник американский журнал Time.
Согласно материалу, всего определено девять финалистов, в том числе Карл III, поп-дива Тейлор Свифт и кукла Барби.
Уточняется, что Путин вошел в список благодаря укреплению своих позиций, несмотря на разные вызовы. В том числе упоминается произошедший в России в 2023 году мятеж "Группы Вагнера".
Ранее в 2007 году Путин уже получал звание человека года, а впоследствии был многократно включен в перечень ста наиболее влиятельных персон.