МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вошел в список претендентов на звание человека года, написал в понедельник американский журнал Time. "Путин был прав". В Германии посетовали на успехи России

Согласно материалу, всего определено девять финалистов, в том числе Карл III, поп-дива Тейлор Свифт и кукла Барби.

Уточняется, что Путин вошел в список благодаря укреплению своих позиций, несмотря на разные вызовы. В том числе упоминается произошедший в России в 2023 году мятеж "Группы Вагнера".

Ранее в 2007 году Путин уже получал звание человека года, а впоследствии был многократно включен в перечень ста наиболее влиятельных персон.