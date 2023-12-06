МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Своими заявлениями о недопущении "прямого столкновения" с Россией НАТО хочет отвлечь внимание и обелить лидеров стран блока перед избирателями, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова иронично отреагировала на слова Бербок об Украине

"Все, о чем говорят натовцы, включая и генсека Столтенберга, о том, что его основная задача — не допустить прямого столкновения — это все лицемерие. Это все игра в бисер. Это какая-то шарада для отвлечения внимания. Я думаю, для того, чтобы как-то обелить режимы, которые входят в НАТО в качестве государств, перед лицом их избирателей, говоря о том, что они не при чем, что они не участники, что они просто помогают киевскому режиму", — сказала Захарова на своем брифинге.

Как отмечает пресс-секретарь МИД, на самом деле НАТО, Вашингтон и Лондон стоят за каждым шагом Киева, преследуя одну цель — добиться стратегического поражения России на поле боя. Захарова подчеркнула, что эти планы не сбудутся.

Ранее в ноябре в ходе конференции в Берлине несколько немецких генералов указали, что НАТО не сможет выиграть "первую битву" в оборонительной войне на своем восточном фланге, так как альянсу будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в Европу за короткое время.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является пятая статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.