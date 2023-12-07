2023-12-07T17:57:00+03:00
2023-12-07T17:59:46+03:00
2023-12-07T17:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231207/842499459.html
Путин заявил, что хотел заехать к президенту Ирана в Тегеран
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Если бы российской стороне не сообщили о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси собирается в Москву, то встреча могла бы произойти и в Тегеране, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, в мире, россия, иран
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/91/842499161.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/91/842499161.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/91/842499160.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/91/842499160.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/91/842499148.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/91/842499148.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231207/842498103.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Если бы российской стороне не сообщили о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси собирается в Москву, то встреча могла бы произойти и в Тегеране, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с иранским коллегой.
"Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране, встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву", — отметил российский лидер.
Ранее 6 декабря российский лидер посетил Эмираты, провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, а также прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где обсудил некоторые вопросы с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.