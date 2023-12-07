МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Если бы российской стороне не сообщили о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси собирается в Москву, то встреча могла бы произойти и в Тегеране, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с иранским коллегой. Путин обсудил с главами Саудовской Аравии и ОАЭ рост поставок зерна

"Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране, встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву", — отметил российский лидер.

Ранее 6 декабря российский лидер посетил Эмираты, провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, а также прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где обсудил некоторые вопросы с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.