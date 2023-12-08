МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявит о своем решении баллотироваться в президенты тогда, когда сочтет нужным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков рассказал, кто "раскрасил" небо над Абу-Даби в русский триколор

Ранее Совфед назначил проведение президентских выборов на 17 марта следующего года.

"Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение. Вы знаете, что всегда в своей деятельности, в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес — это повышение уровня благосостояния людей, уровня жизни наших людей", — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в ходе обращений на "Итоги года с Владимиром Путиным" многие граждане выразили поддержку и призвали президента баллотироваться на новый срок. Сообщения поступают со всех регионов России, подчеркнул он.

Опрос ВЦИОМ ранее показал, что 78,5 процента россиян доверяют Владимиру Путину, а 75,8 процента одобряют его деятельность.