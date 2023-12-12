МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Агрессором на Украине стала НАТО, а не президент России Владимир Путин, заявил в эфире своей программы на Youtube американский эксперт Джимми Дор. Экс-сотрудница Госдепа заявила, что США сорвали примирение России и Украины

Он напомнил, что в 2014 году США и ЦРУ объединились с нацистами на Украине с целью свержения демократически избранного правительства, но люди в восточной части страны не захотели с этим мириться. Тогда, по словам Дора, нацисты и украинское правительство начали их обстреливать, наращивая интенсивность обстрелов, "пока Путин наконец не начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей".

"Он сделал это не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить", — подчеркнул эксперт, добавив, что именно так Путину и следовало поступить, поскольку в противном случае людей на Донбассе "так и продолжали бы убивать".

"А теперь Джо Байден делает вид, что Путин — агрессор. Путин не агрессор. Агрессор — это НАТО. НАТО с ее 900 военными базами…" — возмущается Дор.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты "только что" построили три новые военные базы на Филиппинах, а до этого — создали две военные базы в Сирии, которую "незаконным образом оккупируют".

"Но они все равно уверены, что вы достаточно тупы, чтобы верить в эту чушь. А знаете, почему? Потому что большинство из тех, кто смотрит MSNBC, CNN, кто читает New York Times и Washington Post, действительно таковыми являются", — подытожил Дор.