МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как когда-то консультировал президента России Владимира Путина по выборам, по его словам, встреча на "сталинской" даче продолжалась "почти целый день". СМИ: на выборах президентов в 2024 году Россия и США выберут мир или войну

"Что касается… Путина,… на мой взгляд, с первого дня, когда он пришел во власть, он почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку… Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева", — сказал Зюганов на пресс-конференции.

Политик не уточнил, о каких именно выборах в каком году идет речь, но отметил, что отвечал на вопросы Путина на "сталинской" даче "почти целый день".

"Он, вообще говоря, многое, на мой взгляд, решил и попытался реализовывать", — добавил депутат.

Зюганов также отметил, что видит впереди формирование лево-патриотического правительства, которое поможет "страну вытащить". "И мы это предлагаем обстоятельно обсудить в ходе президентских выборов", — добавил парламентарий.