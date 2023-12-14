МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Британский премьер Риши Сунак не согласился со словами посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели о невозможности создания Палестинского государства. Захарова оценила "качели" США по палестино-израильскому конфликту

Ранее посол заявила, что после окончания боевых действий в секторе Газа у палестинцев не будет собственного государства, потому что они никогда не хотели его рядом с Израилем.

"Нашей давней позицией остается мнение, что двугосударственное решение является правильным исходом в этой ситуации <…> Никто не хочет, чтобы этот конфликт продолжался на мгновение дольше, чем необходимо", — заявил Сунак в эфире телеканала Sky News и повторил, что Израиль имеет право на самооборону, но также он должен принимать все возможные меры для снижения числа жертв среди гражданского населения.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.