МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Страны Запада могут устранить Зеленского ввиду его ненадобности, сообщил в беседе с блогером Дэнни Хайфону разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. "Попробовать другое". В США призвали к радикальному решению по Украине

Он сравнил политическую карьеру президента Украины с сюжетом телесериала: "Первый сезон у Зеленского начался очень хорошо. <…> Во втором сезоне дела идут не очень. <…> Что происходит, когда сезон подходит к концу? Умирают несколько персонажей, необходимо пролить кровь. И я думаю, что Зеленского скоро убьют. Возможно, и в буквальном смысле, но как минимум он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это все театр гротеска и абсурда".

Украинский лидер, по оценке Риттера, просто играет роль, а сотрудники ЦРУ, писавшие "сценарий" его карьеры, много раз ошиблись, в частности, разрекламировали во всех СМИ контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Это стало крайне неудачным, как считает Риттер, решением, ведь России, по сути, рассказали, куда и какими силами планировали наступать войска Украины.

В начале июня Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, отправив на передовую подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, попытки продвижения украинских войск провалились, украинцев остановили и отбросили на исходные позиции.