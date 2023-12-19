МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Политики Евросоюза виноваты в начале и дальнейшем разжигании конфликтов на Украине и в секторе Газа, — такое мнение в соцсети X высказал депутат Европарламента Мик Уоллес. "Ты не знала?" В Сети жестко ответили на слова фон дер Ляйен о России

"Почему политики поддерживают разжигание войны, а не мир? Им было недостаточно конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать Израиль", — написал европарламентарий.

Также Уоллес задался вопросом, чьим интересам служат западные политики, которые провоцирую конфликты на Украине и в Газе.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках операции "Потоп Аль-Аксы", которую объявило военное крылом движения ХАМАС.

Россия призвала стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы. Она предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.