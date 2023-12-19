2023-12-19T06:13:00+03:00
2023-12-19T06:52:46+03:00
2023-12-19T06:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231219/842604057.html
Евросоюз виноват в разжигании конфликтов на Украине и в Газе, заявили в ЕП
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Политики Евросоюза виноваты в начале и дальнейшем разжигании конфликтов на Украине и в секторе Газа, — такое мнение в соцсети X высказал депутат Европарламента Мик Уоллес. "Почему... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, европарламент, евросоюз, конфликты, украина, газа
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035954.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035954.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035953.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035953.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035941.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035941.jpg
https://1prime.ru/society/20231219/842603735.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Политики Евросоюза виноваты в начале и дальнейшем разжигании конфликтов на Украине и в секторе Газа, — такое мнение в соцсети X высказал депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Почему политики поддерживают разжигание войны, а не мир? Им было недостаточно конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать Израиль", — написал европарламентарий.
Также Уоллес задался вопросом, чьим интересам служат западные политики, которые провоцирую конфликты на Украине и в Газе.
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках операции "Потоп Аль-Аксы", которую объявило военное крылом движения ХАМАС.
Россия призвала стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы. Она предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.