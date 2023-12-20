МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОС Михаила Ходорковского*, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков ответил на вопрос о новогоднем обращении Путина

Официальному представителю Кремля задали вопрос, жалеет ли российский лидер, что помиловал бизнесмена ровно десять лет назад — в декабре 2013-го.

"Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба и, действительно, президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того. Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина", — подчеркнул Песков.

В 2005 году суд приговорил Ходорковского* к девяти годам лишения свободы, признав его виновным по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в уклонении от налогов путем хищения и мошенничестве. В 2007 году было возбуждено второе уголовное дело. В 2010-м его признали виновным в хищении и легализации средств, полученных преступным путем, и приговорили к 13,5 годам лишения свободы.

В 2013 году Владимир Путин сообщил, что Ходорковский* написал прошение о помиловании, которое будет удовлетворено. После освобождения бизнесмен выехал за границу. По его собственным словам, он обещал не заниматься политической деятельностью. Однако вскоре нарушил это условие, отметив, что не "считает себя связанным этим обязательством".

Позже основал проект "Открытая Россия"**, зарегистрировав его в Великобритании. В 2017-м Генпрокуратура РФ признала проект нежелательной организацией. В мае 2022-го Ходорковского* включили в реестр иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

**Деятельность организации признана нежелательной в России