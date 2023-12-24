МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Мошенники начали массово создавать поддельные сайты якобы для просмотра сериала "Слово пацана", через них злоумышленники пытаются получить личные данные пользователей и оформить скрытую подписку, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. Россиянам рассказали о предновогодней схеме мошенничества

"С 1 ноября по 20 декабря мошенники зарегистрировали 398 доменов для просмотра сериала "Слово пацана". Злоумышленники используют популярные темы для привлечения внимания к созданным сайтам, через которые могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную подписку на просмотр контента, а также похищать персональные данные. Среди них ФИО, номера телефонов, банковская информация", — сообщили эксперты.

По их словам, схема работает достаточно просто: указанные сайты предлагают посмотреть все серии бесплатно, но после просмотра 10-30 секунд серии появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму. Для этого пользователя перенаправляют на сторонний сайт. В случае совершения оплаты, незаметно для пользователя оформляется еженедельная подписка стоимостью 340 рублей, которая по истечении срока действия автоматически продлевается, при этом после оплаты доступ к сериалу не открывается, рассказали эксперты. Отмечается, что четверть доменов для нелегитимного просмотра сериала зарегистрирована одним и тем же владельцем.

"Чтобы повысить результативность мошеннических схем, злоумышленникам необходимо привлечь внимание как можно большей аудитории. Поэтому они всегда следят за трендами и используют в схемах обмана наиболее резонансные темы. В данном случае зарегистрировано 398 мошеннических сайтов — для одной темы это высокий показатель", — пояснил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании Евгений Волошин.