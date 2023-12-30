МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Стоимость услуг ЖКХ вырастет в 2024 году, также подорожают электричество и туристические поездки, сообщает издание "Известия". ВТБ отменит комиссию при оплате ЖКХ для всех клиентов

Согласно данным в статье, в следующем году также вырастут цены на импортное вино, табачную продукцию, соки, кондитерские изделия.

Отмечается, что услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года подорожают на 9,8%, что обусловлено ростом цен на газ на 4,2 %, его передача населению на 3,1 %.

Издание также объясняет, что удорожание туристических поездок связано связано с тем, что со следующего года туроператоры будут делать взносы в фонды оказания помощи туристам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях.

Что касается вин, то в следующем году из-за повышения акцизов и пошлин на ввоз вин из "недружественных" стран они подорожают на 65-85 рублей.

Ранее 14 декабря аналитики системы сервисов "Контур.Маркет" подсчитали для РИА Новости увеличение цены новогоднего стола. Эксперты исследовали блюда из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". По их данным, меньше всего подорожали салаты. "Оливье" обойдется россиянам в среднем в 545,6 рубля, а "Селедка под шубой" — в 327,8 рубля. Одним из дорогих блюд на новогоднем столе станут яйца под майонезом, цена на которые выросла на 54 процента. А стоимость порции знаменитой заливной рыбы достигла 3154,8 рубля.